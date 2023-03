V eni od koprskih trgovin so opazili moškega, ki je nameraval oditi z več parfumi, ne da bi jih plačal. Povabili so ga v službene prostore, kjer je parfume odložil, pri čemer pa je začel kričati, zaposlenega je odrinil in pobegnil. Policisti so ga izsledili in prijeli. Podjetje je moškega prijavilo zaradi tatvine parfumov različnih znamk. Gre za 20-letnega državljana BiH, ki mu sledi kazenska ovadba. Naložili pa so mu tudi globo zaradi kršitve javnega reda in miru.