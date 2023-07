Umetna inteligenca esencialni del medicine in zdravstva

Verjetno ni področja, na katerem umetna inteligenca (UI) ne bi pustila svojega pečata ali pa se celo ugnezdila vanj - tako zelo, da se bomo čez nekaj let spraševali, kaj je bilo prej: kokoš ali jajce? Človeška ali umetna inteligenca?

UI se je razvila na področju računalništva in se ukvarja z ustvarjanjem in uporabo računalniških sistemov, ki lahko opravljajo naloge, za katere je običajno potrebna človeška inteligenca. To na primer vključuje prepoznavanje govora, učenje, načrtovanje, razumevanje jezika in analize. V naša življenja so ti sistemi začeli prodirati šele v zadnjih letih, medtem ko se razvoj in predvsem uporaba v gospodarstvu odvijata že zadnjih trideset let. Čeprav obstaja veliko tehnologij, ki se običajno povezujejo z UI, niso vse že dejansko umetno inteligentne. Eno izmed področij, kjer razvoj in napredek umetno inteligentnih sistemov dejansko rešujeta življenja, je medicina oz. zdravstvo.

Preboji in izzivi za zdravstvo

UI je v zadnjem desetletju doživela revolucionarno preobrazbo in je na robu velikih prebojev v medicini, od diagnoze do zdravljenja bolezni ter celo napovedovanja zdravstvenih težav. Vendar pa ta doba prinaša posebne izzive, ki lahko pomenijo tudi tveganje za zdravje ljudi. S pomočjo strojnega in globokega učenja lahko umetno inteligentni sistemi analizirajo ogromne količine podatkov, kar zdravnikom omogoča boljše razumevanje bolezni, hitrejše postavljanje diagnoz in učinkovitejše zdravljenje bolnikov. Težave, na katere morajo biti uporabniki UI posebej pozorni, se lahko pojavijo pri avtomatiziranem odločanju brez ustrezne človeške presoje. Ne glede na to, kako inteligentni so torej ti umetni sistemi, morajo odločitve za poteke zdravljenja na koncu še zmeraj sprejeti zdravniki. Dva izmed izzivov se dotikata tudi varstva osebnih podatkov pacientov in predvsem izboljšanje zdravstvene oskrbe v tistih predelih sveta, kjer sta tako dostopnost do zdravstvenih storitev kot njihova kakovost že tako okrnjeni.