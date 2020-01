Umik pritožbe zoper krajinski načrt

Pet slovenskih organizacij v Italiji je umaknilo pritožbo zoper sklep vlade Furlanije - Julijske krajine, s katerim je bil maja 2018 sprejet deželni krajinski načrt. Deželna vlada je namreč pokazala pripravljenost, da prisluhne skrbem in potrebam pritožnikov, zaradi česar so se ti odločili, da opustijo pravno pot.

Pritožbo so septembra 2018 vložili Kmečka zveza, Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), Agrarna skupnost, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO). Deželi Furlaniji - Julijski krajini so očitali, da je deželni krajinski načrt sprejela protizakonito, ker ni upoštevala določil državnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino in ker še ni izdelala načrtov upravljanja za posebna območja varstva in posebna varstvena območja.