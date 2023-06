Umrl 68-letni motorist, žena hudo poškodovana

V Tricesimu je včeraj popoldne med četrtma Braidamatta in Adorgnano 68-letni voznik motorja honda cx custom zapeljal s ceste in silovito trčil v drog javne razvetljave. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so prispeli na kraj, so ga dalj časa oživljali, toda mu žal niso mogli več pomagati, ker so bile poškodbe prehude in je bil na mestu mrtev. Gre za Lorenza Visintina, rojenega v Ronkah, ki je živel v kraju Torreano na Čedajskem. Njegovo 67-letno ženo, sopotnico na motorju, so prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v hudem zdravstvenem stanju, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.