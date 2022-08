Umrl alpinist na Špiku

V severni steni Špika na območju Občine Kranjska Gora se je danes nekaj pred 7. uro zjutraj smrtno ponesrečil alpinist. Kranjskogorski gorski reševalci in dežurna helikopterska ekipa z Brnika so umrlega skupaj z nepoškodovanih soplezalcem prepeljali v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je šlo za slovenskega državljana. Moški je med plezanjem padel in se smrtno ponesrečil, okoliščine pa kažejo, da je plezal brez varovanja. Gorska reševalna zveza Slovenije je na svoji Facebook strani zapisala, da naj bi do nesreče prišlo zaradi odloma kamenja.

Ponesrečeni plezalec je bil v steni s še enim plezalcem, ki pa v dogodku ni bil poškodovan. Sumljivih okoliščin med zbiranjem obvestil policisti niso ugotovili.