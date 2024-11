Umrl eden od treh tovornjakarjev, vpletenih v popoldansko nesrečo

Eden od treh tovornjakarjev, vpletenih v popoldansko nesrečo na avtocesti A4, ki se je okrog 16. ure pripetila med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta, je umrl, je sporočila družba Autostrade Alto Adriatico. Druga dva tovornjakarja sta se poškodovala.

Do trčenja je prišlo na odseku, kjer se je prej pripetila druga prometna nesreča in so ravnokar odstranili njene posledice. Promet je bil upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski panoji. Tovornjak s priklopnikom se je zaletel v ostala dva udeležena tovornjaka, ki sta vozila pred njim in sta zaradi oviranega prometa vozila počasi.

Avtocesta A4 je bila ob 18.46 še zaprta med San Donajem in San Stinom v smeri Trsta. Na kraju so še gasilci, ki odstranjujejo posledice nesreče in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Voznikom na elektronskih panojih svetujejo obvoz po avtocesti A27/A28. Zaprta sta uvoza pri San Donaju in Cessaltu v smeri Trsta. Med Meolom in San Donajem v smeri Trsta nastajajo zastoji.