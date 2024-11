Umrla dva od treh tovornjakarjev, vpletenih v hudo nesrečo

V nesreči na avtocesti A4, ki se je včeraj okrog 16. ure pripetila med Cessaltom in San Stinom v smeri Trsta, sta umrla dva od treh vpletenih tovornjakarjev. Smrt prvega je že kmalu potem sporočila družba Autostrade Alto Adriatico, saj je umrl med trkom.

Do trčenja je prišlo na odseku, kjer se je prej pripetila druga prometna nesreča. Promet je bil upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski panoji. Tovornjak s priklopnikom se je zaletel v ostala dva udeležena tovornjaka, ki sta vozila pred njim in sta zaradi oviranega prometa vozila počasi.

Drugi tovornjakar je umrl nekaj ur kasneje v bolnišnici v Trevisu. Potoval je s prvo žrtvijo na tovornjaku, ki je prevažal zelenjavo. Obe žrtvi sta litovska državljana. Avtocesta A4 je bila med San Donajem in San Stinom v smeri Trsta dlje časa zaprta. Nastajali so daljši zastoji.