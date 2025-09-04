Umrl modni oblikovalec Giorgio Armani

Pri starosti 91 let je danes nenadno umrl znani italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani. Kot se je izvedelo, so bili ob njem svojci in življenjski sopotnik Leo Dell’Orco. Poletje je preživel v poletni rezidenci v kraju Forte dei Marmi v Toskani. Tam je šele pred kratkim tudi odkupil znani ikonski lokal »La Capannina«. Pred niti dvema mesecema je praznoval 91. rojstni dan, na delu pa je bil vse do zadnjih dni in ni bilo vidnejših znakov o morebitnem hujšem poslabšanju njegovega zdravstvenega stanja. Pred praznovanjem 91. rojstnega dne so ga sicer hospitalizirali zaradi pljučne infekcije in je nato okreval v svojem milanskem stanovanju.

Rodil se je v Piacenzi 11. julija 1934. Leta 1975 je ustanovil podjetje, ki je nato zaslovelo po vsem svetu in je postalo ikona italijanske in svetovne mode.