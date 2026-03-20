Umrl ustanovitelj in dolgoletni vodja Severne lige Umberto Bossi

Veljal je za glasnika teženj po avtonomiji in neodvisnosti severne Italije proti centralizmu »tatinskega Rima« in proti priseljencem tako z juga države kot iz tujine

Ivan Žerjal |
Varese |
20. mar. 2026 | 11:35
    Umberto Bossi (ANSA)
V 85. letu starosti je sinoči v bolnišnici v Vareseju umrl ustanovitelj in dolgoletni zgodovinski vodja Severne lige Umberto Bossi. Veljal je za glasnika teženj po avtonomiji in neodvisnosti severne Italije proti centralizmu »tatinskega Rima« in proti priseljencem tako z juga države kot iz tujine.

V 80. letih je ustanovil Lombardsko ligo, na listi katere je bil leta 1987 izvoljen v senat, sedež v parlamentu pa je ohranil do smrti, nazadnje kot poslanec. Iz Lombardske lige je nastala Severna liga, na čelu katere je leta 1994 Bossi soustvaril zmagovito desnosredinsko koalicijo s Silviom Berlusconijem in Gianfrancom Finijem. V Berlusconijevih vladah je bil tudi minister, s čela Severne lige pa ga je leta 2012 odnesla afera o javnih sredstvih v okviru povračila stroškov volilne kampanje. Ostal je častni predsednik stranke, ki jo je brez uspeha skušal odvrniti od italijanskega nacionalizma, značilnega za vodenje Mattea Salvinija, ter spet popeljati v avtonomistične vode.

