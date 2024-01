V Lidu pri Benetkah je danes ob 11.30 v oldtimerju, ki je padel v morje, umrl 80-letni voznik. S svojo lancio fulvio je v kraju San Nicolò iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljal s ceste in pristal v morju, kjer je avtomobil potonil in ni mogel več iz njega. Na kraj so nemudoma prispeli gasilci in je iz Bologne priletel gasilski helikopter s potapljači, toda nesrečnemu vozniku žal niso mogli več pomagati. Njegovo truplo so potegnili na kopno potapljači policije.