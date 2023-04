Umrla vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Manja Toplak

Manja Toplak je bila za vodjo Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji imenovana 1. septembra 2019. Pred tem je bila od marca 2018 vršilka dolžnosti vodje pisarne. V Evropskem parlamentu je bila zaposlena od leta 2007, najprej kot spletna urednica in nato kot tiskovna predstavnica pisarne v Sloveniji.

Diplomirala je na področju jezikovnih študij na Univerzi Karla in Franca v Gradcu, na Univerzi uporabnih znanosti v Berlinu pa je zaključila magistrski študij evropskih ved.

Ekipa pisarne Evropskega parlamenta je sporočila, da so pretreseni in zlomljeni, saj so izgubili izjemno nadarjeno, učinkovito in prijetno sodelavko, ki je bila tudi njihova prijateljica izven delovnega časa. Dodajajo, da se je bodo vedno spominjali po njenem entuziazmu, veseli naravi, igrivosti in humorju.

»Manja je bila stalno v pogonu in s svojim znanjem, izkušnjami, optimizmom nas je spodbujala, da smo skupaj postavil na noge številne projekte. Neskončno jo bomo pogrešali,» so zapisali.

Žalna knjiga bo na voljo v Hiši Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani od četrtka, 20. aprila, vsak delovni dan od 9. do 18. ure do pogreba, ki bo potekal v ožjem družinskem krogu, so sporočili.