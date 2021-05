»Upam, da bo Slovenija dobila predsednico«

»O predsedniški kandidaturi trenutno sploh ne razmišljam, a za to je še dovolj časa«. Ljudmila Novak je takole komentirala ugibanja, da naj bi konec prihodnjega leta kandidirala za predsednico Slovenije, potem ko se za to funkcijo po dveh zaporednih mandatih ne more več potegovati Borut Pahor. Evropska poslanka Nove Slovenije (NSi) na srečanju SKGZ in Združenja Darko Bratina ob 30-letnici samostojne Slovenije torej ni potrdila, a tudi ne zanikala govoric, ki se širijo v slovenski politiki. Političarka, ki je na lestvicah priljubljenosti pred kratkim celo prehitela aktualnega predsednika, vsekakor upa, da bodo Slovenke in Slovenci izbrali najboljšega ter da bo Slovenija prvič dobila predsednico.

Ljudmila Novak, ki je odgovarjala na vprašanja novinarke Beti Tomsič, je povedala, da so Slovenci stoletja sanjali o svoji državi in leta 1991 so se te sanje vendarle uresničile. »Pred tridesetimi leti smo si predstavljali, da se bosta v samostojni Sloveniji morda cedila med in mleko, slovenska družba je ideološko razdeljena, a velika večina državljank in državljanov želi živeti v tej državi,« je prepričana evroposlanka. Pandemija je napetosti med ljudmi še bolj zaostrila, a s takšnimi in podobnimi težavami se v tem obdobju srečujejo vse evropske države.