Med tremi Slovenci oz. Slovenkami, ki se bodo na predčasnih parlamentarnih volitvah potegovali za izvolitev v italijanski parlament, je tudi dolinski podžupan Goran Čuk, ki kandidira na listi Ljudske zveze (Unione popolare). Po njegovem mnenju bi morala nova vlada upoštevati dejanske potrebe ljudi in poskrbeti za pravično porazdelitev davčnega bremena. Skrbi ga trenutna krajevna gospodarska slika, kjer bi morali poskrbeti za osebe, ki bodo zaradi zaprtja nekaterih obratov ob službo, na področju italijansko-slovenskih odnosov pa bi morali nadgraditi dosedanje dobre prakse čezmejnega sodelovanja.

Volilna kampanja poteka malo drugače, kot smo bili vajeni. Lepakov skoraj ni, več se dogaja na spletu, v medijih ... Kako ocenjujete potek kampanje?

To nas je nekoliko presenetilo, ker so bile volitve sklicane konec julija. Glede na to, da smo morali zbirati podpise, zato da se lahko sploh predstavimo na volitvah, je to seveda vzelo ogromno energije. Lepaki in drugo bodo, a bo vse zadnji trenutek. Glede spleta pa tole: kar se dogaja po spletu, zgleda, da je res, medtem ko če informacija o tistem, kar se dogaja v resničnem življenju, ne gre na splet, zgleda, kot da se ni zgodilo nič in to je precej žalostno. Navajeni smo na hitro komunikacijo, ki je včasih koristna, včasih pa tudi škodljiva. Zgleda, kot da gre le za bitko med Melonijevo in Letto. Včasih se omenja še kdo drug iz tretjega bloka, medtem ko smo predstavniki dobrega števila ljudi precej zapostavljeni.

V svojem programu Ljudska zveza izpostavlja nekatere teme, kot npr. boj proti revščini, pravilno ovrednotenje dela, izboljšanje zdravstva in izobraževanja, pravično obdavčenje itd. Koliko so te teme v ospredju v tem trenutku, se jih postavlja v ospredje ali na stranski tir?

Kar zadeva nas, so v ospredju, glede na to, da so glavne točke programa. Kar se tiče ostalih, upam, da nekateri verjamejo v to, kar govorijo, večkrat pa so to volilna gesla in predmet volilne kampanje. Če bi doslej lahko kaj naredili, bi bilo po mojem primerno, da bi to že dokazali, preden govorijo in uporabljajo gesla med volilno kampanjo. Dokazali so bolj malo.