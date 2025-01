Upraviteljema pasjega zavetišča zasegli skoraj milijon evrov

Finančni policisti so upraviteljema pasjega zavetišča, sicer zakoncema, v Villotti na Pordenonskem zasegli več kot 986 tisoč evrov, 27 bančnih računov in 21 nepremičnin, med katerimi sta tudi njuna luksuzna vila in omenjeno zavetišče. Ugotovili so, da sta med letoma 2011 in 2020 nezakonito prejemala javna sredstva za lažne veterinarske storitve in da so psi živeli v slabih zdravstvenih in higienskih razmerah. Financiranje za skupnih 986.846 evrov jima je za dobrobit pasjih gostov nakazalo 53 občin iz FJK, Veneta in Apulije. Javila sta, da v zavetišču skrbita za 152 psov, v resnici pa so psi živeli na njunem domu v slabih življenjskih pogojih in jih je od teh kar 132 že poginilo. Pordenonsko državno tožilstvo je zakonca obtožilo nadaljevanega goljufanja, računsko sodišče pa je odredilo zaseg zgoraj omenjenega premoženja.