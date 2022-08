Ureditev ceste nekatere veseli, druge pa razburja

Urejanje ceste namreč povezujejo s sicer še neuradnimi vestmi o tem, da naj bi se na Višarje povzpela ena izmed odločilnih gorskih etap kolesarske dirke Giro d’Italia. Temu okoljevarstveniki nasprotujejo, saj menijo, da gre za nepotrebno in škodljivo infrastrukturno intervencijo. V besedilu spletne peticije, ki jo je doslej podprlo skoraj 2000 ljudi, so navedli, da so Višarje dovolj razpoznavne in cenjene, zato naj pristojne ustanove raje poskrbijo za dokončanje kolesarske steze Alpe Adria med Možnico in Guminom. Asfaltiranje ceste je razburilo tudi številne ljudi, ki so se v teh dneh oglasili na družbenih omrežjih, na katerih so izrazili svoje nasprotovanje tovrstnemu urejanju ceste. Med drugimi se je oglasil duhovnik Karel Bolčina, vikar za slovenske vernike v goriški nadškofiji, ki je predsednika FJK Massimiliana Fedrigo pozval, naj »ustavi cementarno na Višarjah«.

Drugačnega mnenja sta trbiški župan Renato Zanette in upravitelj višarskega gostišča Locanda Al Convento, trbiški Slovenec Jure Preschern. Oba menita, da kdor nasprotuje obnovi ceste, ni dovolj dobro seznanjen s situacijo na Višarjah in ne razume pomena dobrih cestnih povezav v gorskih območjih.