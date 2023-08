Ursula von der Leyen tudi pri Tini Maze

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v Črni na Koroškem med obiskom poplavljenih območij srečala tudi z nekdanjo smučarsko prvakinjo Tino Maze, je slovenska vlada objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Von der Leyen je na terenu obiskala območje, ki je eno najbolj prizadetih po hudi vremenski ujmi minuli konec tedna, kjer se je srečala tudi s smučarsko tekačico Natašo Lačen.

V Črni na Koroškem si je od blizu ogledala posledice poplav ter se srečala z domačini in ostalimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme. Med njimi sta bili tudi obe vrhunski športnici, ki sta Slovenijo vrsto let zastopali na mednarodnem odru. Zadnje dni pa tako kot mnogi športniki v Sloveniji pomagata pri odpravljanju posledic in apelirata na pomoč prizadetim na Koroškem.

»Poplave so v zadnjih nekaj dneh Črno na Koroškem pustile v ruševinah kot še nikoli prej. Osnovna infrastruktura je izbrisana, veliko hiš in podjetij poplavljenih. Slovenija je močna in si znamo pomagati,» je v prvem odzivu pred dnevi na Instagramu zapisala 40-letna nekdanja smučarska zvezdnica.