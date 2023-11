Ustavili so ga za volanom ukradenega avtomobila brez vozniške

Koprski policisti so v petek ponoči na Seči ustavili škodo fabio, ki jo je vozil 39-letni voznik. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so avtomobil zasegli. Na koprski policijski upravi je medtem 32-letni moški prijavil krajo avtomobila. Policistom ni bilo težko ugotovili, da gre za avtomobil, ki so ga pravkar imeli v postopku, poročajo Primorske novice. Vozilo so vrnili lastniku. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog, ravno tako policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje tatvine. Sledi kazenska ovadba.