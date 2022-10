Ustreljeni slovenski antifašisti so zanj teroristi

Če je kdo odraz desnice, ki ni nikoli obračunala s fašizmom, je to novi predsednik senata Ignazio La Russa. Na Siciliji rojeni in v Milanu živeči novi predsednik senata je svojo dolgo politično pot začel v gibanju Fronte della gioventù, mladinski organizaciji neofašistične MSI, nato preživel takšne in drugačne preobrazbe v italijanski desnici, vse do današnjih Bratov Italije.

La Russa (drugo ime Benito Maria) je zelo spreten politik z neposrednim ter sočnim besediščem, s katerim ne štedi ne v parlamentu in tudi ne na tekmah Interja, za katerega strastno navija. V zadnjih letih v javnosti pravi, da je fašizem stvar preteklosti in da je z Benitom Mussolinijem dokončno obračunal v Fiuggiju leta 1992, ko se je stara MSI prelevila v novo Nacionalno zavezništvo. Doma hrani slike, spominke in celo kipec fašističnega diktatorja.

Ob stoletnici požiga je La Russa kot popolnoma neprimerno označil vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem, »ki se jim je Italija že oddolžila s Kulturnim domom«. Narodni dom je po njegovem skvaril spravno srečanje Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja na fojbi v Bazovici, »ki se ne bi smelo zgoditi prav na dan obletnice požiga Narodnega doma.« Predsednika bi se po njegovem morala izogniti poklonu ustreljenim slovenskim antifašistom, »saj sta s tem postavila na isto raven teroriste z žrtvami fojb.«