Utrjevali bodo čezmejne vezi s Koroško in Slovenijo

Prazničnega dogodka so se udeležili številni gostje, od trbiškega župana Renza Zanetteja do deželnega odbornika Pierpaola Robertija, generalnega konzula Gregorja Šuca in drugih. Poudarjeno je bilo, da odprtje pisarne odpira nove priložnosti za širši prostor.

Medtem ko sta nekaj kilometrov stran italijanska policija in vojska v soboto ponovno zastražili mejo s Slovenijo, sta Svet slovenskih organizacij in Kmečka zveza sredi Trbiža odprla svoj nov skupni sedež. Zanj sta se odločila tudi zato, da bi z utrjevanjem čezmejnih vezi s Koroško in Slovenijo prispevala k razvoju najbolj severnega predela, ki ga naseljujejo Slovenci v Italiji.

Za Franca Fabca je bila sobota dan za zgodovino, ker je Kmečka zveza po 70 letih delovanja odprla svojo pisarno na najbolj severnem območju poselitve Slovencev v Italiji, ki je iz kulturnega in gospodarskega vidika strateškega pomena. Svetu slovenskih organizacij se je zahvalil za ponujeno priložnost. Dejal je, da so bili kmetje vedno, tudi v obdobjih najbolj neprepustne meje, most med Slovenci v Italiji, Avstriji in Sloveniji. Kmečka zveza se bo še naprej zavzemala za njihov obstoj in bo krepila povezovanje s sosedi, saj bodo velike priložnosti prišle tudi s projekti Italija-Slovenija in Italija-Avstrija.

Walter Bandelj je povedal, da je bilo odprtje sedeža v Kanalski dolini eden izmed ciljev SSO. Poudaril je, da so se razmere na tem ozemlju zadnja leta močno spremenile. Znamenje novih časov je vstop večjezičnosti v poučevanje. »V obdobju deželne vlade Debore Serracchiani in odbornice Loredane Panariti za to ni bilo posluha. Premik je prišel z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo in odbornico Alessio Rosolen,» je dejal, se javno zahvalil nekdanji slovenski ministrici Jaklitsch za njen trud, odborniku Robertiju pa za posebno pozornost, ki jo izkazuje manjšinam. Izpostavil je dalje gospodarske izzive prostora, ki jih bo Kmečka zveza po njegovem prepričanju znala izkoristiti. Navedel je še, da bosta trbiško pisarno upravljala koordinator Sandro Quaglia in sodelavka Claudia Plazzotta Gerdol. In tako je zaključil: »Sanjal sem in sanjali smo. Te sanje so se uresničile, ker imamo cilje, cilji pa so dosegljivi, če bodo ljudje marljivo delali v korist tega ozemlja. Če sta bila v preteklosti Trst in Gorica za tukajšnje kraje oddaljena, danes te oddaljenosti ni več.«

