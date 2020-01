V Avianu povečan promet vojaških letal

Ameriško vojaško oporišče v Avianu je po napetostih na Bližnjem vzhodu na Facebooku objavilo sporočilo za vse svoje vojake in zaposlene, naj bodo previdni in v stanju pripravljenosti. Vsem priporoča, naj »uničijo dokumente, šifrirajo elektronska sporočila in naj se ne pogovarjajo o operacijah zunaj delovnega okolja« ter naj centru za alarmno stanje takoj javijo morebitno sumljivo dogajanje. »Opsec naj bo prioriteta,« še piše. Opsec je kratica za operations security in označuje pravila obnašanja za zagotavljanje varnosti. Tovrstna pravila so nazadnje upoštevali leta 2011, ko je bilo napeto v Libiji.

Medtem že od prejšnje sobote prebivalci Aviana opažajo povečan promet vojaških letal in helikopterjev na nebu.