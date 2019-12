V Avstraliji najbolj vroč dan v zgodovini

V Avstraliji so včeraj zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini tamkajšnih meritev. V državi so namerili povprečno temperaturo 40,9 stopinje Celzija. Najbolj vroče je bilo v torek v kraju Ceduna v zvezni državi Južna Avstralia, kjer se je živo srebro povzpelo do 46,5 stopinje Celzija. Po podatkih avstralske agencije za meteorologijo bodo temperature med 8 in 16 stopinj nad povprečjem. Rekordne temperature so ta teden že namerili v zvezni državi Zahodna Avstralija, kjer se gasilci spopadajo s številnimi požari. Konec tedna za Sydney napovedujejo več kot 46 stopinj Celzija. Po državi že mesece divjajo gozdni požari, med njimi tudi t. i. mega požar severno od Sydneyja. Dim požarov obdaja največjo avstralsko metropolo, zaradi česar onesnažen zrak resno ogroža zdravje tamkajšnjih prebivalcev. Zdravniki so razglasili izredne razmere za javno zdravje.