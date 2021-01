V Avstriji od danes v trgovinah in avtobusih obvezne maske FFP2

V Avstriji je z današnjim dnem v trgovinah in avtobusih, pa tudi v zdravstvenih ustanovah in nekaterih drugih zaprtih javnih prostorih obvezna uporaba zaščitnih mask FFP2. Podoben ukrep so v preteklih dneh sprejeli v Nemčiji, k temu pa se nagiba tudi francoska vlada. V Sloveniji je včeraj k uporabi mask FFP2 pozval premier Janez Janša, potem ko so odkrili britanski cep koronavirusa.

V Avstriji se bodo lahko izognili uporabi mask FFP2 le tisti, ki bodo privolili v redna testiranja, osebe z zdravstvenimi kontroindikacijami in nosečnice.

Zaščitne maske FFP2 naj bi zadržale do 94 odstotkov aerosolov. V Avstriji bodo nekatere trgovske verige po eno masko FFP2 podarile kupcem, sicer pa so ponekod naprodaj po 59 centov. V Nemčiji pri nakupu mask FFP2 socialno ogroženim skupinam nudi pomoč država.