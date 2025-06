V Avstriji tridnevno žalovanje v spomin na žrtve napada

Na stotine prebivalcev Gradca je v torek zvečer na osrednjem mestnem trgu prižigalo sveče v spomin na deset smrtnih žrtev strelskega napada na tamkajšnji srednji šoli. V župniji nedaleč od prizorišča tragedije je potekala žalna maša. Medtem so preiskovalci na domu osumljenca našli poslovilno pismo in nefunkcionalno doma narejeno bombo.

Številni so se zbrali tudi pred šolo v ulici Dreierschützengasse, kjer je 21-letni nekdanji dijak v torek dopoldne ubil deset ljudi, med njimi devet mladostnikov, starih med 15 in 17 let, in učiteljico, ki je poškodbam podlegla v bolnišnici, poroča avstrijska radiotelevizija ORF.

Še 12 ljudi je ranil, nakar si je sodil sam. Hospitaliziranih je 11 ranjenih, pri čemer se jih pet zdravi na intenzivni negi, stanje vseh pa je stabilno, so danes sporočili zdravstveni organi.

Policija je danes potrdila, da so med preiskavo stanovanja osumljenca našli poslovilni videoposnetek, ki naj bi ga poslal svoji mami, pa tudi pismo, ki pa naj ne bi vsebovala namigov o motivu. Našli so tudi nefunkcionalno doma narejeno bombo.

Varnostni organi so medtem poročali o nadaljnjih posameznih grožnjah šolam. Po besedah tiskovnega predstavnika ministrstva za notranje zadeve so se namreč pojavili posnemovalci, policija pa je primerno ukrepala.

Napad se bo v zgodovino zapisal kot najhujši tovrstni napad v Avstriji, kjer se je medtem začelo tridnevno žalovanje.

Številni načrtovani javni dogodki so bili odpovedani ali prestavljeni, nekateri bodo potekali v spremenjeni obliki. Danes ob 10. uri, ko se je v torek zgodil napad, so se po vsej državi žrtev spomnili z minuto molka. V prestolnici so ob tem zadoneli zvonovi stolnice sv. Štefana, kjer se je za minuto ustavil tudi javni promet. ORF je za minuto prekinil svoj program.