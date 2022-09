Sinoči malo pred polnočjo so slovenski policisti pri Kubedu ustavili avtodom ford magis 84 XT čeških registrskih tablic. V njem je bilo 24 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo. Prevažala pa sta jih državljana Ukrajine, 39-letni voznik in 43-letna sopotnica. Policisti so ustavili še osebni avto škoda, ki je vozil pred avtodomom, v njem sta bila 20-letni voznik in 18-letna sopotnika, prav tako oba državljana Ukrajine.