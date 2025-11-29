Policisti odvzeli sedem vozniških dovoljenj in izrekli sedemdeset kazenskih točk

Policisti so v minuli noči na glavnih tržaških prometnicah, ki peljejo na avtocestni priključek, izvajali poostren nadzor v boju proti vožnji pod vplivom alkohola ali mamil. Da bi izvajali teste na mamila, so v Trst povabili tudi mobilni laboratorij Forensic Lab Service.

Kontrolirali so 137 voznikov. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so odvzeli šest vozniških dovoljenj in skupno izrekli šestdeset kazenskih točk. Pri šestih voznikih je bil alkotest pozitiven. V treh primerih so zabeležili koncentracijo alkohola od 0,51 do 0,8 grama v litru krvi, v dveh primerih od 0,81 do 1,5 grama in v enem primeru več kot 1,5 grama v litru krvi.

Pri kontrolah vzorcev sline so odkrili voznika, ki je vozil pod vplivom kokaina. Enega voznika so ovadili zaradi vožnje po zaužitju mamil. Odvzeli so eno vozniško dovoljenje in skupno izrekli deset kazenskih točk.