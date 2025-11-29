Huda nesreča v predoru na gradbišču drugega tira

Na gradbišču drugega tira, v predoru T2, približno 2,5 kilometra od portala Beka, se je včeraj dopoldne zgodila hujša delovna nesreča, poročajo Primorske novice. Poškodovanega delavca, ki naj bi utrpel poškodbe prsnega koša in hrbtenice, so s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Delavca, državljana Bosne in Hercegovine, ki živi v Izoli, je med deli v predoru poškodoval delovni stroj. Na koprski policijski upravi so pojasnili, da se je nesreča zgodila včeraj okoli 10.20, ko je 43-letni delavec, državljan BiH, ki živi na Cerkniškem, v predoru vozil gradbeni stroj, bager. Ko je nasproti pripeljalo drugo vozilo, se je umaknil v odstavno nišo. Pri tem pa je spregledal leto starejšega delavca, ki je v niši stal in ga z žlico delovnega stroja stisnil ob zid.

Po obvestilu o nesreči so na gradbišče odhiteli tudi gasilci PGD Materija, ki so skupaj z reševalci vstopili v predor, zavarovali območje in pomagali pri nudenju prve pomoči ponesrečenemu, nato pa še pri njegovem transportu v reševalno vozilo. Delavec naj bi po prvih podatkih utrpel poškodbe hrbtenice in prsnega koša.

Na travniku pred Beko so zavarovali pristajališče za helikopter. Reševalci so do tam delavca pripeljali z reševalnim vozilom in ga predali helikopterski ekipi nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske, ki ga je odpeljal na zdravljenje v ljubljanski klinični center. •