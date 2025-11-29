Minula noč na Goriškem kar 10 °C hladnejša kot na Tržaškem

Ob ponehanju burje so bile današnje najnižje nočne temperature marsikje za ta čas nizke, živo srebro se je spustilo najgloblje v najbolj zavetrnih krajih. V Gradišču je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno vrednost -2,4 stopinje Celzija, eno najnižjih v nižinah FJK. Mestoma je bilo za kakšno desetinko stopinje Celzija hladneje le izjemoma ponekod na Videmskem in Pordenonskem. Prav tako izstopa podatek z goriškega letališča, kjer so namerili najnižjo nočno temperaturo -1,7 stopinje Celzija. Na Kraški planoti, kjer je občasno še pihljala šibka burjica, so bile temperature nekoliko višje. Pri Briščikih so namerili 3 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 3,4 stopinje Celzija. V Trstu, na pomolu Bratov Bandiera ob morju, je bila najnižja nočna temperatura 8,1 stopinje Celzija. Najnižja nočna temperatura je bila tako v Gradišču kar za 10,5 stopinje Celzija nižja in na goriškem letališču za 9,8 stopinje Celzija nižja kot v Trstu. Čeprav so v zatišnih zimskih nočeh noči na Goriškem pogosto občutno hladnejše kot v Trstu, gre tokrat kar za veliko razliko.

Danes bo pretežno jasno in čez dan nekoliko topleje kot v minulih dneh. Burja bo, kjer še vztraja, ponehala.

Jutri bo povečini sončno, čez dan pa bo oblačnost postopno naraščala. Jutro bo mrzlo, dnevne temperature bodo podobne današnjim.

Od ponedeljka bo več vlage in oblakov, občasno se bodo pojavljale šibke padavine.