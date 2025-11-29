V Karniji reševali gozdarja

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so včeraj med 14.30 in 16.30 posredovali na gozdni stezi v kraju Moscardo med Paluzzo in Cleulisom v Karniji, kjer se je pripetila delovna nesreča. Gozdar iz Karnije se je poškodoval med padcem z višine treh metrov.

Ekipa gorskih reševalcev ga je dosegla peš, v bližino je pripeljal tudi rešilec službe 118 in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico.