V Karniji reševali gozdarja

Sobota, 29 november 2025
Na območju med krajema Paluzza in Cleulis je gozdar padel z višine treh metrov in se poškodoval

29. nov. 2025
    Prizor reševalne akcije (CNSAS FVG)
Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so včeraj med 14.30 in 16.30 posredovali na gozdni stezi v kraju Moscardo med Paluzzo in Cleulisom v Karniji, kjer se je pripetila delovna nesreča. Gozdar iz Karnije se je poškodoval med padcem z višine treh metrov.

Ekipa gorskih reševalcev ga je dosegla peš, v bližino je pripeljal tudi rešilec službe 118 in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in ga prepeljali v videmsko bolnišnico.

