Atletinja Bora Mateja Calzi ima rada tudi petje v zboru

Iz priloge Šport plus v torkovem Primorskem dnevniku.

Mateja Calzi je 17-letna Gropajka, ki obiskuje Klasični licej Franceta Prešerna v Trstu. V popoldanskem času se ukvarja z atletiko pri Športnem združenju Bor.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Matejka ali mula.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Začela sem s cheerleadingom, potem sem se ukvarjala še z odbojko, atletiko, tenisom in plavanjem.

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sem odbornica KD Anakrousis in pojem v vokalni skupini Anakrousis Project.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Jesse Owens in Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Bolj večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok?Odvisno od dneva, ponavadi je to zajtrk.

Kaj pa najljubša jed? Babičina lazanja.

Katero pesem si nazadnje poslušala? The parting glass (Ed Sheeran).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Verjetno brez WhatsAppa.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Zgodovina umetnosti.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Urnik, saj je zelo utrudljivo ostati na šoli tudi ob petkih še sedmo uro (do 14.25).

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Učiteljica, ker mi je všeč delo z otroki.

Raje gledaš filme ali serije? Filme, ker jih lahko v celoti gledam v istem dnevu.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? Verjetno bi šla na sever, mogoče na Norveško. Mikajo me pa tudi oddaljeni kraji, recimo Avstralija.

S kom pa bi šla? S svojo najboljšo prijateljico.

Kaj te najbolj nasmeji? To, da so osebe ob meni vesele.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes ali pa mogoče delfin. Moji prijatelji pa me imajo za lenivca, ker se zelo počasi pripravljam.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Morje: poleti za kopanje, pozimi za sprehod.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Odkritosrčnost ter pripravljenost priskočiti na pomoč.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Odpravila bi se na izlet v gore.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez torbice; v njej pa vedno nosim knjigo in osebne dokumente.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju? Film Top gun: Maverick (2022).

Katero supermoč bi imela? Mogoče teleportacijo.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na zapuščeni otok? Komplet prve pomoči, hrano, solarne panele za gretje hrane, vodo in deko.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Petje v zboru in družba.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Altruistka, vztrajna, sončna.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in pomlad.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Elizabeta Bavarska (Sissi).

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Instagram, YouTube in občasno Spotify.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.