V bencinskem servisu tatovi ukradli večjo količino tobačnih izdelkov

Danes, malo po 4.30, so policisti prejeli obvestilo o vlomu v bencinski servis na območju Ajševice pri Novi Gorici, poročajo Primorske novice. Po do zdaj zbranih informacijah so neznani zamaskirani storilci vlomili skozi vhodna vrata objekta in ukradli večjo količino tobačnih izdelkov.

Gospodarska družba je oškodovana za več tisoč evrov. Po izvršitvi kaznivega dejanja so storilci kraj zapustili in odšli v neznano smer.

Policisti nadaljujejo s preiskavo in vse morebitne očividce in druge, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije v zvezi z omenjenim vlomom, naprošajo, da jih nemudoma sporočijo policistom Policijske postaje Nova Gorica oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo ali pa pokličejo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.