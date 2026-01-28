Daniel Skerl do uspeha kariere

Daniel Skerl je dosegel uspeh kariere. Openski kolesar moštva Bahrain Victorious je v drugi etapi dirke AlUla Tour v Savdski Arabiji zasedel drugo mesto. Hitrejši od njega je bil le furlanski sprinter Jonathan Milan (Lidl-Trek), ki je že osvojil torkovo prvo etapo. Obe sta se odločili s sprintom glavnine. Skerl je bil v torek 68., tokrat pa je v zaključnih kilometrih dirkal zelo pametno in se po zadnjem ovinku približno 500 metrov pred ciljem prilepil na Milanovo kolo. Furlan, ki je lahko računal na pomoč kar treh moštvenih kolegov, je bil na ciljni ravnini razred zase, Skerl pa je ciljno črto prečkal takoj za njim.

Tako 22-letni Skerl kot tri leta starejši Milan, ki velja trenutno za enega najboljših sprinterjev na svetu (na lanskem Touru je denimo osvojil dve etapni zmagi in osvojil zeleno majico v točkovnem seštevku) sta kolesarsko dozorela pri klubu Cycling Team Friuli pod vodstvom Renza Boscola in Roberta Bressana. Milan, ki je doma iz Buje, je med profesionalce prestopil v sezoni 2021, Skerl pa lani. V svoji krstni sezoni v elitni seriji World Tour je Skerl nanizal tri uvrstitve med najboljšo deseterico, najboljši je bil oktobra na dirki po Guangšiju na Kitajskem, kjer je v drugi etapi dosegel četrto mesto. Nastopil je tudi na spomeniku Pariz-Roubaix, ki ga je končal na 114. mestu.

Kolesarje na dirki AlUla Tour čakajo še tri etape, sprinterska bo le še petkova predzadnja.