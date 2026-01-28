VREME
DANES
Sreda, 28 januar 2026
Iskanje
Vreme

V gorah zdaj velika nevarnost proženja snežnih plazov

Danes so že do zgodnjega popoldneva padle velike količine snega

Darko Bradassi |
FJK |
28. jan. 2026 | 16:29
    V gorah zdaj velika nevarnost proženja snežnih plazov
    Na Višarjah je malo pred 16. uro močno snežilo in so beležili -1,7 stopinje Celzija (SPLETNA KAMERA PROMOTURISMO.FVG)
Dark Theme

Snežna odeja se je po pričakovanjih danes v gorah že do zgodnjega popoldneva občutno odebelila, močno sneženje pa se bo še nadaljevalo do vključno večera. Ponekod do konca padavin pričakujejo do okrog pol metra ali lahko tudi več novozapadlega snega.

Nevarnost proženja snežnih plazov je velika (AINEVA.IT)
Nevarnost proženja snežnih plazov je velika (AINEVA.IT)

Hkrati se je povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki je zdaj 4. stopnje oz. velika, kar bo veljalo tudi v tem koncu tedna.

Že dalj časa ni bilo videti take mape o nevarnosti proženja snežnih plazov, je zapisala gorska reševalna služba CNSAS iz FJK na družbenih omrežjih. Sneg je prišel pozno, toda obilno, so še zapisali.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: