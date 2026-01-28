V gorah zdaj velika nevarnost proženja snežnih plazov

Snežna odeja se je po pričakovanjih danes v gorah že do zgodnjega popoldneva občutno odebelila, močno sneženje pa se bo še nadaljevalo do vključno večera. Ponekod do konca padavin pričakujejo do okrog pol metra ali lahko tudi več novozapadlega snega.

Hkrati se je povečala nevarnost proženja snežnih plazov, ki je zdaj 4. stopnje oz. velika, kar bo veljalo tudi v tem koncu tedna.

Že dalj časa ni bilo videti take mape o nevarnosti proženja snežnih plazov, je zapisala gorska reševalna služba CNSAS iz FJK na družbenih omrežjih. Sneg je prišel pozno, toda obilno, so še zapisali.