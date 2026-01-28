Se za čakanjem na delo skrivajo večje težave?

»Tukajšnje stanje ni dobro.« S temi uvodnimi besedami tržaškega sekretarja sindikata UILM Antonia Rodaja bi lahko povzeli današnje zborovanje o skrb vzbujajočem stanju v tovarni Innoway, ki proizvaja tovorne vagone v halah, kjer je finska Wärtsilä desetletja izdelovala ladijske motorje. Innoway - ki je deloma v lasti ladjarskega velikana MSC, deloma pa pod okriljem avstrijskega železniškega prevoznika Innofreight - je namreč polovico zaposlenih poslal na čakanje za nedoločen čas. Socialne transferje za čakanje na delo naj bi sprva prejemali za osem neprekinjenih dni, možno - po mnenju sindikatov verjetno - je, da bo to obdobje daljše.

Družba Innoway je, naj spomnimo, leta 2024 prevzela zaposlene in prostore nekdanje Wärtsile, ko je finski konglomerat preselil proizvodnjo na domača tla. Po dolgem iskanju rešitve, ki bi zagotovila ohranitev delovnih mest, in nekaj spodletelih poskusih prodaje, je delovna mesta rešila novonastala družba Innoway. Oziroma naj bi jih reševala. Trenutno zaposluje tovarna približno 90 ljudi, do popolnega zagona dejavnosti naj bi v tovarni službo dobilo vseh 260 delavcev, ki izhajajo iz Wärtsile. Pri tem pa naletimo na prvega od - mnogih in nezanemarljivih - problemov, na katere opozarjajo sindikalisti. Po prvotnih načrtih je Innoway predvideval, da bodo vse točke iz industrijskega načrta odkljukali do leta 2027. Načrti pa so se spremenili, po novem naj bi tovarna v novi preobleki popolnoma zaživela do leta 2029.

V popoldanskih urah je nekaterim očitkom sindikalistov repliciral Innoway. Iz družbe so poudarili, da bo boljunska tovarna deležna naložb za sto milijonov evrov. Za začasen ukrep čakanja na delo naj bi bil kriv trenutno edini dobavitelj sestavnih delov vagonov. Kratkoročno nameravajo diverzificirati dobavne verige, nove dobavitelje sicer še iščejo. Srednjeročno, od prihodnjega leta, pa naj bi vse sestavne dele proizvajali v Boljuncu.