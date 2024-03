V Benečiji reševali gozdarja

Gasilci iz Čedada so danes ob 17.35 posredovali na gozdnatem območju pri Tavorjani v Benečiji, kjer se je poškodoval gozdar, ki ga je oplazilo padajoče drevo. Obležal je na tleh ob drevesu, pri čemer so ob njem odstranili grmičevje in vejevje. Skupno z zdravstvenim osebjem deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gorskimi reševalci službe CNSAS so mu nudili najnujnejšo oskrbo ter ga imobilizirali in položili na nosilo. Nato so ga prenesli do reševalnega vozila, ki je bilo kakih 100 metrov stran. Z njim so ga prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili karabinjerji.