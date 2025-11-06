V bližini stanovanjske hiše našli neeksplodirano topovsko granato

Danes nekaj po 10. uri so tolminske policiste poklicali iz naselja Slap ob Idrijci, kjer so le streljaj stran od stanovanjske hiše našli neeksplodirano topovsko granato, poročajo Primorske novice.

Granato so našli le nekaj deset metrov stran od ene od hiš v naselju, zato so policisti kraj ustrezno zavarovali. Kasneje so pirotehniki civilne zaščite ugotovili, da gre za 42-kilogramsko topovsko granato kalibra 149 mm, francoske izdelave, iz časa prve svetovne vojne. Najdeno granato so odpeljali na uničenje.