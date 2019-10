V Bocnu nazdravljajo Kurzu

V Avstriji je prevladala evropska miselnost. Predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher takole komentira veliko zmago Sebastiana Kurza in njegove Ljudske stranke na nedeljskih volitvah v Avstriji. Južnotirolska ljudska stranka (SVP), od vedno politična zaveznica Kurza in njegove stranke, računa, da bo staremu-novemu kanclerju uspelo sestaviti evropsko naravnano vlado, ni jasno, če s socialdemokrati ali z Zeleno stranko, ki je, poleg mladega Kurza, volilna zmagovalka.

Nad velikim nazadovanjem desne avstrijske Svobodnjaške stranke so razočarane južnotirolske desne stranke, medtem ko v Rimu upajo, da bo Kurz vendarle opustil predlog dvojnega državljanstva za pripadnike nemške in ladinske jezikovne skupnosti. Za dvojno državljanstvo se ogreva predvsem avstrijska desnica, ki so ji volivci v nedeljo precej obrnili hrbet in bo najbrž odslej v opoziciji. Kurz bo po vsej verjetnosti sestavil koalicijsko vlado ali z zelenimi ali pa s socialdemokrati, ki so v nedeljo, podobno kot desnica, precej nazadovali.