V bombone je dodajal kanabinoide

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so po večmesečni intenzivni preiskavi stopili na prste 42-letnemu moškemu z območja Postojne, ki je preko spletne trgovine in drugih podjetij tržil živila z vsebnostjo prepovedanega THC. Osumljenec, ki je dejavnost opravljal pod krinko pravne osebe, je po zaslišanju pred preiskovalno sodnico končal v priporu.

Zgodba se je začela maja 2024, ko je slovenska policija prejela obvestilo avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES). Avstrijski strokovnjaki so v specializiranih trgovinah naleteli na izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, analize pa so pokazale, da ti vsebujejo zdravju škodljive snovi.

Koprski kriminalisti so na podlagi teh podatkov oktobra 2024 izvedli prvo hišno preiskavo, v kateri so zasegli večje količine žele bonbonov in čokolade. Analize v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL) so potrdile prisotnost kanabinoidov, med katerimi sta prevladovala CBD in psihoaktivni THC.

Nenavadno pri tem primeru je dejstvo, da osumljenca prva policijska akcija ni ustavila. Preiskovalci so ugotovili, da je družba kljub zasegu izdelkov nemoteno poslovala naprej. Julija letos je sledila druga hišna preiskava, kjer so kriminalisti ponovno zasegli večje količine spornih živil, sestavin, opremo za pakiranje ter elektronske naprave. Tudi v teh izdelkih so analize ponovno potrdile vsebnost THC.

42-letnik je osumljen kaznivega dejanja proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil in drugih izdelkov.Ker je kaznivo dejanje izvajal v okviru podjetja, je kazensko ovadena tudi pravna oseba. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Kopru je za moškega po zaslišanju odredila pripor. Za omenjeno dejanje je po slovenski zakonodaji predpisana zaporna kazen do treh let.