V Čedadu od ponedeljka pogrešajo 34-letnega delavca Micheleja Orichuio. Zjutraj je od doma odšel v službo in so se za njim izgubile vse sledi. Njegovo izginotje so danes zjutraj starši prijavili karabinjerjem, pri čemer je stekla iskalna akcija, ki jo vodi videmska prefektura. Visok je 183 centimetrov, ima kratke lase in rjave oči. Nosil je modri pulover in svetle kavbojke, oblekel je jopič. Odpeljal je s svojim avtomobilom hyundai i20 oranžne barve.