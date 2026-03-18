V čelnem trčenju s tovornjakom mešalcem umrl 50-letni voznik avtomobila

V predoru pod goro Fara na deželni cesti št. 251 med krajema Montereale Valcellina in Andreis na Pordenonskem sta danes zjutraj čelno trčila avtomobil mazda in tovornjak mešalec. Zaradi hudih poškodb je na mestu umrl 50-letni voznik avtomobila. Na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 je poklical voznik tovornjaka, ki se v nesreči ni poškodoval, bil pa je v šoku. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118 in zdravstveno osebje, ki je priletelo z reševalnim helikopterjem, vozniku avtomobila kljub dolgotrajnemu oživljanju niso mogli več pomagati. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Deželna cesta št. 251 je vila več ur zaprta v obe smeri, nastali so daljši zastoji.