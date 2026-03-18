Proti dvigu cen bencina naj bi trošarine znižala tudi Avstrija

Avstrija namerava začasno znižati trošarine za mineralna olja, da bi zmanjšala pritisk na cene goriv. Najprej naj bi jih za bencin in dizelsko gorivo znižali za pet centov na liter, je sporočila zvezna vlada. »Država ne sme postati krizni dobičkar,« je dejal kancler Christian Stocker.

Poleg znižanja trošarin bo avstrijska vlada omogočila ukrep začasne zamrznitve marž vzdolž dobavne verige.

Po podatkih avtomobilskega kluba ÖAMTC trenutno znaša trošarina v Avstriji 39,7 centa za liter dizla in 48,2 centa za liter bencina.

Zvišanje cen na bencinskih črpalkah v Avstriji je medtem vsaj do sredine aprila po nedavno sprejetem ukrepu dovoljeno le trikrat na teden, znižanje pa je dovoljeno brez omejitev.

Po Stockerjevih besedah bi se lahko cena bencina na liter v Avstriji zaradi novih ukrepov znižala za do 10 centov na liter.