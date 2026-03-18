Pripovedovalski festival z raznolikim in bogatim programom

V Cankarjevem domu v središču Ljubljane ravnokar poteka že 29. pripovedovalski festival, eden najstarejših evropskih festivalov, posvečen pripovedovanju zgodb. Tudi letošnji program je bogat in raznolik: med 13. in 22. marcem se bo v različnih dvoranah omenjenega prizorišča zvrstilo šestnajst dogodkov tako za otroke in mladino kot za odrasle.

Programska vodja festivala Tjaša Koprivec Vuga si je za letošnjo osrednjo temo izbrala čudež, ki je, kot je povedala, »nadvse razsijan prostor upanja in zaupanja«. Čudeži v mitologiji pogosto pomenijo preobrazbo, v širšem družbenem kontekstu, zlasti v današnjih burnih časih, pa lahko v čudežih uzremo možnost za spremembo sveta, ki naj postane bolj naklonjen in ljubeč.

Ta tema je odzvanjala tudi z nedeljskega večera z naslovom Kruh, razlomljen med dvema, na katerem je Tjaša Koprivec Vuga lomila kruh s Tajdo Lekše: pripovedovalki sta se izmenjevali v podajanju antičnih mitov, spremljala ju je multiinstrumentalistka in pevka Alja Petric, ki je s svojo glasbo in različnimi zvočnimi efekti ustvarila nadvse čarobno vzdušje. Pripovedovalsko-glasbena predstava je številnim slušateljem ponudila točno to, kar je obljubljala na predstavitvenem listu: antični miti so se razodeli »kot žive, krhke in presunljivo sodobne zgodbe o izgubi, upanju, zvestobi in moči ljubezni«. Slišali smo različice zgodb, ki so večini zelo dobro znane, med drugim o Zevsovi nezvestobi in Herini maščevalnosti ter o nesrečni ljubezni Orfeja in Evridike.