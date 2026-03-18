»Ugotovitve Sove kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji«

Sova je danes sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje na volitve v Sloveniji«, je po seji sekretariata povedal sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da gre po navedbah direktorja Sove po vsej verjetnosti za naročilo iz Slovenije.

Po doslej znanih podatkih so se predstavniki zasebnega obveščevalnega podjetja iz tujine Black Cube v zadnjega pol leta v Sloveniji zadrževali štirikrat. V enem primeru - podatke imajo za 11. december 2025 - »je bilo ugotovljeno, da so ob odhodu iz hotela in med prevozom na letališče Brnik opravili daljši postanek na Trstenjakovi ulici v Ljubljani«, je povedal Volk na podlagi sklepa sekretariata sveta za nacionalno varnost. Na vprašanje, ali to pomeni, da so se srečali s predstavniki SDS, saj ima stranka sedež na Trstenjakovi, ni mogel odgovoriti.

Je pa dejal, da so bili potniki trije predstavniki podjetja Black Cube, in sicer Giora Eiland, Dan Zorella in Liron Tzur, »v tujini pa obstaja še četrta oseba, imena katere pa zaradi interesa preiskave še ne moremo razkriti«. Potrdil je, da je šlo za štiri obiske, na vprašanje o dokazih pa je dejal, da so bile na današnji seji sekretariata delno predstavljene tudi fotografije, »ampak iz tujine«.

Kot je še dodal, operacija podjetja Black Cube sledi že ustaljenemu naboru orodij in načinu dela, ki jih je podjetje uporabilo že v drugih državah. Osebe pridobivajo prek lažnih profilov, ponavadi prek omrežja LinkedIn, informacije pridobivajo tudi prek operativcev z lažno identiteto in lažnim drugačnim izgledom, organizirajo srečanja v živo na javnih mestih, hotelih in restavracijah v tujini, posebej tipično pa je, da se takoj po dosegu namena izbrišejo vse spletne strani lažnih podjetij, lažnih naslovov, ukinejo telefone, s katerimi so komunicirali, spremenijo se identitete, je opisal.

»Za podjetje Black Cube je značilno, da objavijo prirejen material ob točno načrtovanem času po zahtevi naročnika, v tem primeru pred volitvami. Cilj vsega tega je politično diskreditiranje, kar pa lahko pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve,« je zatrdil Volk. Sam osebno sicer ocenjuje, da nedeljske volitve niso ogrožene.