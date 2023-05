V čelnem trčenju umrla ena oseba

V kraju Pozzuolo del Friuli na Videmskem sta dopoldne čelno trčila dva avtomobila, pri čemer je ena oseba na kraju umrla, ena pa je bila huje poškodovana. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci. Zdravstveno osebje je eno osebo oživljalo, toda kljub vsem prizadevanjem, žal, ni bilo več pomoči. Drugo osebo so prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo v hudem zdravstvenem stanju.

Na kraju so bili tudi karabinjerji in lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče. Deželno cesto med Pozzuolom in Zuglianom so zaprli za promet.