V četrtek manjša vremenska motnja, nato prijetna jesen

Višinski greben s subtropskim zrakom bo tudi v prihodnjih dneh v FJK zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. Nekaj več spremenljivosti bo le jutri (četrtek) ob pronicanju rahlo hladnejšega višinskega zraka.

Jutri bo dopoldne in v prvih popoldanskih urah spremenljivo, ponekod bo lahko padlo nekaj kapelj dežja. Proti večeru se bo vreme postopno izboljšalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 19 stopinj Celzija.

Od petka do vključno nedelje bo v FJK sončno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 24 stopinj Celzija, ob morju do okrog 20 stopinj Celzija. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.