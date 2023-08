V desetih urah zasegli arzenal

Začelo naj bi se z grožnjami med lovci in končalo z deseturno akcijo policistov. V ponedeljek zjutraj so nekateri prebivalci vasi Javorje v Brkinih začudeno pogledovali policijske avtomobile in kombije, ki so skoraj zavzeli spodnji del vasi in se tam zadrževali od šestih zjutraj do sredi popoldneva. Po vasi so kmalu začele krožiti govorice, ki so jih včeraj tudi uradno potrdili na policijski postaji na Kozini.

Poleg štirih pušk in treh pištol, za katere je imel 61-letni lovec iz brkinske vasi Javorje dovoljenje, so policisti in kriminalisti v ponedeljek v njegovi hiši našli še devet pušk, tri pištole, približno 2500 kosov streliva, 30 bajonetov in 60 delov različnih orožij. Hišna preiskava je trajala kar deset ur. Vse pa se je začelo kot po navadi, s sporom in grožnjami med lovci.

n kako so policisti prišli na sled lovcu, ki je doma hranil dovolj orožja za obrambo ene vasi? Čeprav tega niso izredno povedali, iz druge ovadbe, ki jo bodo spisali proti njemu, izhaja, da je osumljeni nekomu grozil. Ovadili ga bodo namreč tudi zaradi kaznivega dejanja grožnje, za katero mu grozi denarna kazen ali do pol leta zapora. Po naših neuradnih informacijah naj bi grozil kolegu lovcu, ta naj bi ga prijavil policiji, ta pa dobila dovoljenje za hišno preiskavo in mu v ponedeljek zjutraj potrkala na vrata.

Inšpektor sektorja uniformirane policije PU Koper Loris Čendak je včeraj še poudaril, da so policisti v zadnjih letih obravnavali več dogodkov, pri katerih so storilci grozili z orožjem, najpogosteje pri družinskem nasilju. “Da bi zmanjšali število zlorab orožja, pozivamo vse občane, ki imajo doma nelegalno orožje ali vedo za koga, ki ga poseduje, da to prijavijo policiji na telefonsko številko 113, anonimni telefon policije 080 1200 ali na najbližjo policijsko postajo,” je pozval.

Sijan Pretnar, Primorske novice