V Dolini Aoste se je razbila desna koalicija

Dolina Aoste je prva dežela, kjer se je desnosredinska koalicija »razbila«, odkar je na vladi Giorgia Meloni. Stranka zunanjega ministra Antonia Tajanija Naprej, Italija je namreč brez koalicijskih kolegov vstopila v avtonomistično večino guvernerja Renza Testolina. Glavno besedo imajo tam sicer stranka Union Valdôtaine ter lista Sredinski avtonomisti.

Po poročanju tiskovne agencije Ansa, partnerji stranke Naprej, Italija - predvsem Liga in Bratje Italije - niso navdušeni. Po nedavnih volitvah v avtonomni deželi je veljal namreč dogovor, da koaliciji avtonomistov pristopijo vse desnosredinske stranke ali nobena. Union Valdôtaine se vsekakor ni nameravala podati v skupne projekte z Ligo oziroma Brati Italije, vseeno pa so hoteli kot partnerja stranko, ki bi predstavljala »most« z Rimom. Iz Naprej, Italija poudarjajo, da so z vstopom v koalicijo omogočili, da bi si leva sredina ne »prilastila« Doline Aoste.

V opozicijskih klopeh bodo tako, ob Ligi in Bratih Italije, sedeli tudi predstavniki Demokratske stranke ter levo-zelenega zavezništva.