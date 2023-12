V Dolomitih nastal prometni kolaps

V Dolomitih je včeraj ob valu povratnikov s podaljšanega konca tedna v gorah nastal prometni kolaps. Kolone avtomobilov so na glavni prometnici, državni cesti št. 51, znani tudi kot Alemagna, ki povezuje Treviso s Toblachom na Južnem Tirolskem, dosegle 30 kilometrov. Promet je bil povsem ustavljen med Dolino Cadore in krajem Longarone. Težave so nastajale tudi v obmejnih krajih s FJK, vozniki so denimo poročali o popolnem zastoju iz Plodna v smeri Veneta. Zaradi izjemnega prometa jo je skupila tudi nogometna ekipa Cadore, ki igra v amaterskih prvenstvih, saj je brez boja izgubila tekmo v kraju Feltre proti ekipi San Vittore. Igralci in trener so bili ukleščeni v prometu in se niso predstavili na igrišču.