»V drugem krogu so volivci vendarle odločno izločili skrajno desnico«

Tržaški novinar slovenskih korenin Gianni Marsilli zelo dobro pozna dogajanje na francoskem političnem parketu, saj je bil večji del svoje kariere pariški dopisnik za različne italijanske časopise. Priznal nam je, da nedeljskega poročanja o predsedniških volitvah ni spremljal, saj dan raje preživel v dobri družbi v Križu, kjer si je po upokojitvi uredil dom.

Ali je vaša nedeljska brezskrbnost izvirala iz prepričanja, da naslednja francoska predsednica nikakor ne bo skrajna desničarka?

Seveda sem bil optimist, a hkrati tudi rahlo zaskrbljen, saj nas je v zadnjih letih marsikaj presenetilo, na primer izvolitev Donalda Trumpa in Brexit. Zato si nihče ni upal z gotovostjo izključiti možnosti, da bi lahko Marine Le Pen postala nova predsednica.

Potrebno pa je obrazložiti naslednje: Francija ima dvokrožni večinski volilni sistem, za katerim stoji precej natančna filozofija. V prvem krogu volivci oddajo glas stranki, ki jim je najbližja. V drugem krogu pa volijo proti tistemu, ki ga ne želijo videti v Elizejski palači. Ta strategija je značilna za peto republiko, se pravi že več kot 60 let. 58-odstotno podporo Macronu lahko torej razumemo tudi kot zavračanje skrajno desne opcije – iskreno povedano v to nisem dvomil.

Katera je bila torej novica? Da je zmagal Macron ali da je izgubila Le Pen?

Nedvomno ta, da je v drugem krogu zmagal Macron, saj je bila zmagovalka prvega kroga Le Pen, ker je takrat dosegla zgodovinski uspeh desnice. Pomenljivo je, da je pred dvema tednoma kar 60 odstotkov vseh glasov šlo tako imenovanim protestnim strankam, ki jim pravijo tudi skrajne. Ljudje niso glasovali za klasično desnico ali socialistično levico, temveč za desno stranko Nacionalni zbor, Nepokorno Francijo in za nekaj manjših strank. Ob prevzetju prvega mandata je Macron obljubil, da Francozi ne bodo nikoli več primorani dati svoj glas radikalni stranki, a zgodilo se je točno to: Le Pen je prejela 24 odstotkov preferenc in Melenchon 22, v drugem krogu pa so volivci vendarle odločno izločili skrajno desnico.

Skrajna desnica je torej izgubila, ni pa zmagala levica ...

Res je, levica je na predsedniških volitvah izginila. Melenchon je sicer v prvem krogu poskrbel za veliko presenečenje, saj je bil blizu uvrstitve v drugi krog in zato je napovedal, da bo s to volilno bazo nastopil na parlamentarnih volitvah junija, ki jim pravijo tudi »tretji krog«.