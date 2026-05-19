V državni zbor vložili kandidaturo Janše za predsednika vlade

Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v DZ vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji.

Kandidatura, ki je vložena brez posebne utemeljitve, je torej vložena z 48 poslanskimi podpisi. Mandatarski kandidat za izvolitev potrebuje 46 glasov. Glasovanje bi bilo lahko najhitreje v petek.