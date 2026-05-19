Pogovor o starševstvu v mavričnih družinah

Komisija za enake možnosti Občine Devin - Nabrežina prireja v četrtek ob 17.30 v lokalu Birò srečanje na temo starševstva v tako imenovanih mavričnih družinah. Pri organizaciji dogodka ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji sodelujejo še Občina Devin - Nabrežina, SKD Igo Gruden in društvo Arcigay Arcobaleno.

Klepet je mišljen kot druženje ob aperitivu, izhaja pa iz želje po obravnavi teme, ki je del vsakdanjega življenja mnogih ljudi in prepogosto ostaja ujeta v slogane in polemike. V razpravi bodo nastopili Martina Crasso in Alice Onor iz tržaško-goriškega društva Arcigay Arcobaleno ter moderator, novinar Primorskega dnevnika Mitja Tretjak. To bo priložnost za odprt pogovor v neformalnem okolju ob deljenju izkušenj in skupnemu razmišljanju, da bi bolje poznali stvarnost, ki je že dolgo prisotna tudi na našem območju.

»Kultura spoštovanja izhaja predvsem iz poznavanja,« poudarja predsednica komisije za enake možnosti Maja Tenze. »Če se o družinah, odnosih in starševstvu pogovarjamo z resnim in hkrati človeškim pristopom, prispevamo k temu, da se strahovi in predsodki razblinijo. Skupnost raste, ko zna prepoznati dostojanstvo ljudi in njihovih življenjskih poti.«